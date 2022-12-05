Elazığ'da ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kayıplara karıştı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından tezgahtara çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada ortalığı savaş alanına çeviren sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete ve 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir tezgaha çarptı. Kazada 16 yaşındaki tezgahtar M.E.Ç. yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.