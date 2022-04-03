Elazığ'da 'Otizme Mavi Işık Yak' etkinliği

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen 'Otizme Mavi Işık Yak' etkinliğinde polis kıyafeti giyinen otizmli öğrenciler, polis memurlarının yardımıyla trafik kontrolü yaptı.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, Kovancılar Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Elazığ Mavi Işık Otizm Derneği işbirliği ile günün anlam ve önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Otizme Mavi Işık Yak' adlı etkinlik düzenlendi. Polis kıyafeti giyinen otizmli bireyler, polis memurlarının yardımıyla trafik kontrol noktasından geçmekte olan araçları durdurup kontrol yaptı. Ardından öğrenciler içerisinde otizm hakkında bilgilendirme metni bulunan zarfları sürücülere takdim eti.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, “Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Bizler de bu farklılıkların güzelliklerini ortaya çıkartıp hayatlarımızı renklendirmeliyiz. Bu gün Bölge Trafik İstasyon Amirimiz Nazım Yılmaz ve çalışma arkadaşlarımız, derneğinin eğitimcileri ve öğrencileriyle birlikte yapılan bu farkındalık çalışmasında çok önemli mesajlar verildi. Biz de otizmin farkındayız, sizlerin yanınızdayız” dedi.