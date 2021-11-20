Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu

Elazığ'da kurulan duyu bütünleme odasında otizmli bireylerin dikkat süresi problemleri, duyusal ve gelişimsel anlamda yaşadıkları problemlere çözüm bulmak için duyu bütünleme odası oluşturuldu.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi, fizik tedavi binasına 29 Mayısta 6'ncı oda olarak duyu bütünleme odası oluşturuldu. Oda otizmli bireylerin davranış kontrolü, dikkat süresini artırabilmek ve duyusal anlamda yaşadıkları problemleri kontrol altına almak için eğitim verilmek amacıyla kuruldu. Bunun yanı sıra diğer hastalara da eğitim verilen odanın içinde denge tahtası, tırmanma duvarı, duyusal materyaller ve interaktif paneller bulunuyor. Duyu bütünleme odasından şuana kadar yaklaşık 15 öğrenci yararlandı.

Odanın kurulma amacı hakkında bilgilendirmelerde bulunan kurum psikolojik danışmanı Muhittin Kalaycı, "Duyu bütünleme odamız mayıs ayı içerisinde 3-5 günlük çalışma içerisinde kuruldu. Burada özellikle otizmli bireylerin eğitim görmelerinin yanı sıra travmatik stres bozukluğu veya gelişimsel bozukluklar gibi rahatsızlıkları olan öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu süreç kısa olmuyor 6 aylık veya 1 yıllık süreçle sürüyor. Bunun devamında gelişim anlamında düzelme görmediğimiz taktirde eğitimlerimiz uzun süre devam etmekte. Genellikle otizmli bireylerin eğitimleri için odayı kullanıyoruz. Bilindiği üzere otistik bireyler duyusal anlamda bazı eksiklikler yaşayan bireylerdir. Bu bireylerin oda içerisinde duyusal anlamdaki eksikliklerini tamamlamak amacıyla kuruldu. Odanın içinde bulunan materyaller sayesinde bu bireyler aslında bir nevi duyusal eksikliklerini azaltıyorlar" dedi.

"Duyu bütünleme odası otizmli bireylerin eğitimi için gerekli"

Duyu bütünleme odasının, otizmli bireyler ve diğer öğrencilerin eğitiminde gerekli olduğunu aktaran uzman öğretmen Tuba Kara, "Duyu bütünleme odamız otizmli öğrencilerimiz için burada duyu eksikliğini tamamlama adına kurulan bir odamızdır. Duyu eksikliği olan öğrencilerinin eksik olan duyularını tamamlamak için eğitim verilmektedir. Dokunma, işitme ve görme duyusu eksikliği olan çocuklarımızda tamamlamak adına eğitim verilmektedir. Bu duyu bütünleme odası açıldıktan sonra öğrencilerimizde eğitim anlamında çok fayda görüldü. Eğitimde kavramsal çalışmalar, işitme, duyma, dokunma ve tatma etkinlikleri verilmektedir. Duyu bütünleme odası kurulduktan sonra öğrencilerimizde gözle görülür bir şekilde artma oldu ve eğitimimize büyük bir katkı sağladı. Otizmli bireylerde bazı duyusal problemler var, uyaran eksikliği ve duyusal eksiklikleri tamamlama adına bu odadan fayda görüyoruz" diye konuştu.