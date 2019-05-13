Elazığ'da “Otizmli Çocuklarda Beslenme" eğitimi

Elazığ'da otizmli çocuğu olan ailelere, rehber ve özel etiğim öğretmenlerine yönelik, “Otizmli Çocuklarda Beslenme Eğitimi” semineri verildi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 10-16 Kasım Dünya Engelliler Haftası kapsamında “Otizmli Çocuklarda Beslenme Eğitimi” semineri düzenlendi.Belediye Kültür Merkezinde yapılan otizmli çocuğu olan ailelere, rehber ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminerde, otizmin tanınması, bilinmesi ve otizmli çocuklara yönelik dikkat edilmesi gereken konular üzerinden bilgiler aktarıldı. Seminere konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Bekir Fatih Meral, katılarak ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme' konusunu anlattı. Ardından özel çocuklar programda şarkılar söyleyip, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Her yıl 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası olarak kutlandığını ve farkındalık oluşturmak adına semineri düzenlediklerini belirten Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, “ Otizm belki de son çeyrek yılda gündeme gelen az da olsa farkında olunan bir durum. İstatistikler ve araştırmalar gösteriyor ki gün geçtikçe yaygınlığı artan bir durum. Bununla ilgili bilinçlenmek, farkında olmak ve özellikle erken tanı ve erken eğitim konusunda da özellikle rehber ve özel eğitim öğretmenlerin rolü büyük. Son zamanlarda da otizmde beslenme konusu ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Beslenmenin etkileri üzerinde duruluyor. Biz bu nedenle bu konuyu önemsedik ve böyle bir seminer organize ettik” dedi.

17 yaşında otizmli bir çocuk annesi olan Elçin Gevanci ise, “ Sizler de taktir edersiniz ki özel bir çocukla 17 yıl geçirmek hiç de kolay değildir. Ben özellikle böyle özel günler için duygularımı kaleme dökerim. Bugün de o günlerden bir gün. Gönüllü çıkılan ve hiç bitmeyen bir yolculuktur anne ve baba olmak. İçinde sürprizler olan. İşte bu sürprizlerden birisi de özel bir çocuğa sahip olmaktır. Kızım doğduğu gün büyük bir sevinç ve heyecanla hastaneden alıp eve geldiğimizde, bizi nelerin beklediğinden habersizdim. Çok geçmeden özel bir çocuğa sahip olduğumu öğrendim. İlk şoku atlatıp derin bir nefes aldıktan sonra bana açılan bu imtihan kapısından girip yürümeye başladım. Bizi bekleyen bir gökkuşağının varlığına inanarak önüme güneşi alıp yürüdüm. Artık şunu anlıyorum ki zorluklar hayatımızda kaçınılmazdı, yenilmek mi asla tercihimiz olmayacaktır. Yılmadan usanmadan varız ve hep var olmaya devam edeceğiz. Allah'ın bana verdiği emanetten şikayetçi olmak ne haddime, o benim cennet meleğim” ifadelerini kullandı.

Programa, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Bekir Fatih Meral, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, Rehber ve Özel Eğitim Öğretmenleri , Otizm sahibi aile çocukları ve davetliler katıldı.