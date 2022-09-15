İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da oto hırsızı yakalandı

Elazığ’da park halindeki aracı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da park halindeki aracı çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ikametinin önüne park ettiği aracın çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucunda söz konusu oto hırsızlığı olayını gerçekleştirenin 9 suç kaydı bulunan Ü.T. (23) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, çalınan araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bulunan araç ise sahibine teslim edildi.

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