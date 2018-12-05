İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da otobüs kanala girdi: 1 yaralı

Elazığ’da toplu taşımada kullanılan otobüsün kanala girmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da toplu taşımada kullanılan otobüsün kanala girmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.


Kaza,merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Yazıyolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 EB 940 plakalı halk otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan kanala girdi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.


Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kanala düşen otobüs vinç yardımı ile çıkartıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.