Elazığ'da otogardaki silahlı kavgada 2 gözaltı

Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 6 gün önce Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda H.K. silahla, taksici H.A. ise silahın kabzası ile yaralandı. Şüpheliler A.A. ve Y.A. olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alınan A.A. ve Y.A.'nın İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.