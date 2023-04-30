Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADD 865 plakalı otomobil, yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi. Kazda bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ise kaza ile ilgili inceleme yaptı.