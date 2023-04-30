İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi.

Elazığ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, bir kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADD 865 plakalı otomobil, yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi. Kazda bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ise kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.