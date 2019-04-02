İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.