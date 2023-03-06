İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil alev alev yandı

Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen aracı söndürerek kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.


Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

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