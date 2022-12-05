İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki beton mikserine çaptı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki beton mikserine çaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 23 ER 801 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 AYY 139 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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