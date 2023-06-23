Elazığ'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ü. idaresindeki 34 FDZ 557 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, araç çekici yardımı ile dereden çıkartıldı.