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Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile aydınlatma direğine çarptı, 4 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile aydınlatma direğine çarptı, 4 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Merkeze bağlı Zafran Mahallesi Zafran rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki 17 RR 200 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bulunan 4 kişi hafif yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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