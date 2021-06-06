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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki 23 EU 050 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 23 AAY 176 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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