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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı,1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı,1 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 34 BCK 794 plakalı otomobil ile A.A. hakimiyetindeki 23 HL 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıdı.


Kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.

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