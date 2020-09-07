Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı,1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 34 BCK 794 plakalı otomobil ile A.A. hakimiyetindeki 23 HL 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıdı.

Kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.