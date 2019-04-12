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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Merkez Atatürk Bulvarı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23LP 213 plakalı otomobil ile 23 LP 741 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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