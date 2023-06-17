Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarında bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 RR 067 plakalı motosiklet ile M.Y. idaresindeki 44 ACK 861 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet yola savulurken, sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.