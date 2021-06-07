Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 49 DA 313 plakalı Ford marka otomobil ile 23 ABL 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.