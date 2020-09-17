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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kurye hayatını kaybetti

Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada köftecide kurye olarak çalışan genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada köftecide kurye olarak çalışan genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şahin Sokak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah D. yönetimindeki 34 RFG 16 plakalı otomobil ile Velihan Kılınç (20) idaresindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet ve sürücüsü savruldu, otomobil de yaklaşık 200 metre ilerideki duvara vurup durdu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kılınç'ın köftecide kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

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