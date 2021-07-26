İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçarak takla attı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki 23 AAN 134 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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