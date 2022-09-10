Elazığ'da otomobil kum birikintisine çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan kum birikintisine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zafran Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 52 KC 507 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kum birikintisine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.