Elazığ'da otomobil önce köpeğe çarptı ardından şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Elazığ'da bir anda yola çıkan köpeğe çarpan otomobil daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 23 ACK 066 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.