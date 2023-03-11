İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce demir bariyerlere ardından refüjde bulunan ağaca çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce demir bariyerlere ardından refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, merkez Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.D. idaresindeki 44 ADY 138 plakalı otomobil, Hamdi Başaran Caddesinde belediye ekiplerinin çalışmalarını görmeyerek önce demir bariyerlere ardından refüje bulunan ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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