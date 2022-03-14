Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlığı ile Kekliktepe Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 23 ACK 183 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülnaz T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aracın yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı öne sürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan, kazayı görerek yardım için durmaya çalışan iki aracın daha kaza yaptığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.