İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Elazığ otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden A.O. idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.