İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Tunceli Karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 TU 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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