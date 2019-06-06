Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Güney Çevre yolu Yeni Köy kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 AR 268 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters durdu. Kazada 1 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.