İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 06 BFH 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi olay yerinde ambulans içerisinde yapıldı.

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