Elazığ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 23 ADA 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.