İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 23 ADA 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.