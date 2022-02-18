Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan ve kaldırıma çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 23 BT 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.

Araç vinç ile çekiciye yüklenerek kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.