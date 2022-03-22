İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters döndü.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters döndü. Kazada, sürücü hafif yaralandı.


Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACB 164 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından otomobilin içerisinden çıkartılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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