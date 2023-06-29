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Elazığ'da otomobil ters döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerken kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerken kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ - Bingöl karayolu Karakoçan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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