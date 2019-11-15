Elazığ'da otomobil yoldan çıktı: 2 hafif yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı, 2 kişi hafif yaralandı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 10'ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. B. idaresindeki 12 AAC 742 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 4 kişi den 2'si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.