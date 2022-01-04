İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobilden teyp çalan hırsızı tutuklandı

Elazığ’da park halindeki otomobilin içinden piyasa değeri 2 bin lira olan teybi çalan hırsızı, tutuklandı.

Elazığ'da park halindeki otomobilin içinden piyasa değeri 2 bin lira olan teybi çalan hırsızı, tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bir otomobilin içinden teyp çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, piyasa değeri 2 bin lira olan teybi çalanın M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli 2 saat sonra ekipler tarafından çaldığı teyple birlikte yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzeme, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.


Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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