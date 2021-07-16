Elazığ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 23 AAK 939 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.