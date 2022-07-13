Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Bahçelievler Mahallesi Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.Y. idaresindeki 23 ACF 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Musap Bayır'a çarptı. Kazada yaya Bayır, ağır yaralandı. Kazaya karışan şoförün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.