İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.


Kaza, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya, 23 BAM 30 plakalı otomobil çarptı. Sürücü hemen aracından inerek yaralıya yardım etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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