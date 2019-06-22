Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, Karakoçan ile Bingöl'ün Yayladere ilçesini bağlayan yolda Çayırgülü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.idaresindeki 44 BM 339 plakalı otomobil ile 62 AK 212 plakalı araç çarpıştı.

Kazada 10 yaşındaki Deniz Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçta bulunan 9 kişide yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastaneler kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından kazada hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.