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Elazığ'da otomobiller çarpıştı:2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. idaresindeki 23 FT 061 plakalı otomobil ile Mikail C. yönetimindeki 23 T 0266 plakalı ticari taksi, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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