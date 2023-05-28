İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da oy kullanma işlemleri başladı

Elazığ’da Cumhurbaşkanlığı 2.

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.


14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50 artı 1 barajını geçememesinin ardından seçim 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatin 08.00'e gelmesiyle birlikte oylarını kullandı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri sona erecek ve sayım işlemlerine geçilecek.


Oylarını kullanan vatandaşlar, ülke için hayırlısını diledi.

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