İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Elazığ'da "Oy" kullanmaya giden 15 aranan şahıs yakalandı

Elazığ’da aranma kaydı bulunan ve "oy" kullanmaya giden 15 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da aranma kaydı bulunan ve "oy" kullanmaya giden 15 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gerçekleştirilen yerel seçimler nedeniyle aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Polisin çalışmasında oy kullanmak üzere sandıklara giden ve haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 15 şahsı tespit ederek gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin, Hakaret, Kasten Yaralama ve Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçlarından arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şahıs adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.