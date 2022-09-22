Elazığ'da ‘Özel çocuk ailesi olmak' semineri gerçekleştirildi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve kısa süre önce hizmete sunulan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, gerek özel gereksinimli çocukların gerekse de ebeveynlerinin desteklenip güçlenebilmesi amacıyla anne ve babalara 'Can Simidi' niteliğindeki hizmetleri ile devam ediyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Merkezi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik 'Özel çocuk ailesi olmak' konulu eğitim semineri verildi. Engellilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yöntemleri başta olmak üzere psikososyal sorunlara müdahale, yaşanan güçlükler karşısında yapılması gerekenler ve topluma entegrasyon gibi konuların ele alındığı seminere Tunceli Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yılmaz Kaplan konuşmacı olarak katıldı. Seminer Tunceli Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yılmaz Kaplan ailelerin sorularını cevaplamasının ardından seminer tamamlandı.

Aileler ise Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Özel bir çocuğun ailesi olmak' konulu eğitim seminerinin verimli geçtiğini belirtti.