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Elazığ'da özel çocuklara bot ve mont hediye edildi

Elazığ’da engelli öğrencilere kış öncesi mont ve bot hediye edildi.

Elazığ'da engelli öğrencilere kış öncesi mont ve bot hediye edildi.


Elazığ'da kış öncesi 'Umutla Gelen Şefkat' projesi kapsamında Umudum Ol Derneği tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)'deki 100 öğrenciye hediye edildi.


Çocuklara destek olunmasından dolayı memnun olduğunu belirten Vakıf Başkanı Mehmet Güleç,bundan sonraki dönemlerde de birlikte çalışmalar yapıp dernekle beraber öğrencilere destek olacaklarını aktardı.


Dernek Başkanı Öznur Yücetaş ise , “Umutla Gelen Şefkat projesi ile hedefimiz 81 ile ulaşmaktır. Bu güne kadar birçok ilde binlerce çocuğumuz olmuştur. Onların yüzlerinin gülmesine bir nebze de olsa vesile olduk. Her gittiğimiz ilde insanlarımızın misafir perverliği çocuklarımızın bize umut ile bakması bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

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