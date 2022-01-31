Elazığ'da Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Projesi geliştirildi

Elazığ'da, Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Projesi programı geliştirildi.

Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Projesi geliştirildi. Proje yüzlerce proje arasından nitelikli görülerek onaylandı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansal destek alan projenin tanıtımı bugün bir otelde düzenlendi. Tanıtım programına, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Bekir Erol ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Devletin destekleri ile çok iyi bir noktaya gelindiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Ama bu gün çok şükür ki bu seviyeye geldik. Artık özel eğitim, evlerde özel eğitim, okullarımızda özel eğitim sınıfları ve özel rehabilitasyon merkezlerimiz, bunun yanında Özel eğitim okullarımız gerçekten devletimizin bu yönde bu ailelerimize hizmet etmek için çaba ve gayreti devam ediyor” dedi.

Ülkede eğitim alanında Avrupa Birliği'nin müktesebatına uyum sağlamanın artırılması için ulusal düzeyde tedbirler ortaya konduğunu ifade eden Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Bekir Erol, “Bu tedbirlerle birlikte Avrupa Birliği politikaları doğrultusunda hedef ve göstergeler belirlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin politika geliştirme çabaları desteklemek üzere istihdam, eğitim ve sosyal politikalar sektörel operasyonal programlar geliştirmiştir. Bu program doğrultusunda alt başlık olarak bütünleştirici eğitim kalitesinin arttırılması hibe programı hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ortak olduğu bu program çerçevesinde kurumumuz rehberlik ve araştırma merkezi yürütücülüğünde Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi, Elazığ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanlığının ortaklığında Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Projesini geliştirdik. 2019 yılında başlayan ve tüm değerlendirme aşamalarından başarıyla geçen projemiz 2021 yılının Eylül ayında nihayet onaylanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ile Mali Yardımlar Derneği Başkanlığı üst makamı ile sözleşme imzalanmıştır. 160 bin Euro hibe kazanan projemiz tüm Türkiye'de bütünleştirici eğitim ile ilgili yüzlerce başvuru arasında desteklememe layık görülen 42 proje arasına girmiştir” diye konuştu.