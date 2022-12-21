İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Elazığ-Keban kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pancar yüklü tır yan yattı.

Kazada, araç sürücüsü hafif yaralandı.


Olay Elazığ-Keban kara yolu 23. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 ABA 830 plakalı tır yan yattı. Kazada araçta bulunan pancarlar yola savrulurken, sürücü de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Şoför ambulansa alınırken, kara yoluna dökülen pancarlar nedeni ile araçların geçişine kontrollü izin verildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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