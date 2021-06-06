Elazığ'da pandemi tedbirleri altında LGS heyecanı

Elazığ'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) , pandemi tedbirleri altında gerçekleştirildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Kentte 137 sınav merkezinde sınava girecek toplam 8 bin 721 aday, sabahın erken saatlerin okullarının önüne geldi. Yine pandemi gölgesinde yapılan sınav öncesi, öğrencilere maske dağıtılırken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından içeri alındı. Okul bahçesine öğrencilerin dışında kimse alınmadı.

Pandemi döneminde LGS'ye çalışmanın her bir öğrenci için zor olduğunu belirten Hayrunisa Çakır, “Tam olarak çalışamadık. Ama hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu döneme hazırladılar. İnşallah güzel bir lise kazanabiliriz. Çok heyecanlıyız” dedi.

Tüm arkadaşlarına başarılar dileyen Nisanur Çakmak ise, “Pandemi döneminde canlı derslerle devam ettik. Başarımızı inşallah yerine getiririz. Devletimiz çok yardımcı oldu. Canlı dersleri başlattı. Konu eksiğimiz olmadı. Hocalarımız da çok yardımcı oldu. Herkese başarılar” şeklinde konuştu.

Herkese LGS'de başarılar dileyen Şeyma Çınar da , “Umarım herkes istediği liseyi kazanır. Pandemi de çalışmak çok zor. Hocalarımı bize çok katkı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı olduğunca okulu açmaya çalıştı. Canlı derslere girdik. Kendi emeğimiz ile çalışmaya çalıştık. Umarım herkes istediği liseye gider” diye konuştu.

LGS geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.