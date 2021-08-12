Elazığ'da pandemi ve aşılama konulu istişare toplantısı düzenlendi

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat başkanlığında düzenlenen toplantıya, hizmet başkanları, kentteki özel ve kamuya ait hastanelerin yönetici ve başhekimleri katıldı. Toplantının amacı ve Elazığ'daki pandemi süreci hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, ''Pandemi ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek adına ilimizdeki sağlık kurumları yöneticileri ile birlikte ilimiz verileri değerlendirildik. Temmuz ayında ilimizde vefat eden 17 kişiden 15'i aşısız, diğer iki vatandaşımızın da aşılarını tamamlamadıklarını tespit ettik. Buna karşın kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı kapasiteleri artırılmıştır ve randevusuz da aşı yapılmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızı aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hastanelerimizde korona virüs kaynaklı hasta yatışlarının artmasının en büyük nedeni ilimizin aşılamada yeterli seviyeye ulaşamadığından kaynaklanmaktadır” dedi.

Daha sonra katılımcılar tarafından istatistiki veriler eşliğinde korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirler gözden geçirilerek, kentteki kamu, üniversite ve özel hastanelerin bünyesinde sürdürülen aşı uygulamaları, filyasyon çalışmaları, günlük test sayıları, yoğun bakım ve rutin hizmetler hakkında genel durum değerlendirmesi yapılıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.