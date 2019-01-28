Elazığ'da panelvan takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da takla atıp tepelik alana çarpan panelvanda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 17. kilometresi Sivrice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki halı yüklü 39 TD 113 panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç, tepeye çarparak durdu. Kazada, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler inceleme yaptı.