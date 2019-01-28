İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da panelvan takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da takla atıp tepelik alana çarpan panelvanda bulunan 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da takla atıp tepelik alana çarpan panelvanda bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 17. kilometresi Sivrice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki halı yüklü 39 TD 113 panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç, tepeye çarparak durdu. Kazada, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili ekipler inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.