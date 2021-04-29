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Elazığ'da park halindeki 3 araç yandı

Elazığ’da park halinde yanan 3 araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da park halinde yanan 3 araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Sefalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park hallinde bulunan 3 otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçları söndürdü.


Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken 3 araçta maddi hasar meydana geldi.


Kundaklama üzerine durulan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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