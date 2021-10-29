İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da park halindeki minibüs yandı

Elazığ’da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.


Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait park halindeki 23 M 0205 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yangını gören şoförler, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste çıkan yangını söndürdü. Minibüs, kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkma sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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